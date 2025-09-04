¡ÈºÇ¹â¤Î½Ï½÷¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡¦ÂôÃÏÍ¥²Â¡Ê50¡Ë¤¬¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¶¯Îõ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÇºÇ¾åµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¶¡¦¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡ª¥«¥Ã¥±¡¼¤Í¤¨°¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂôÃÏÍ¥²Â¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ä¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡ÉÆ°²è¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÂôÃÏ¡£¡ÈºÇÇ¯Ä¹¥°¥é¥É¥ë¡É¤ä¡¢Ç¯Îð¤È¥Ð¥¹¥È¤Î