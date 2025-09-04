セブン‐イレブンで発売されている「セブンプレミアム ワッフルコーン」から、新フレーバーとなる「セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」が新発売。「セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」は、巨峰の風味とミルクが溶け合う、絶妙なハーモニーが楽しめるワッフルコーンです。芳醇な香りが広がる巨峰アイスと、生乳のコクを堪能できるリッチミルクアイスを絶妙なバランスで組み合わせ、さらに、2色のアイスに巨峰