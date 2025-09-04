No.（ノードット）は、最大60度で自動スイングする電動歯ブラシ「Noend Swing E-toothbrush（ノーエンド スイング イートゥースブラシ）」を、2025年8月26日（火）より楽天市場で先行発売しています。カラーはブラック、ホワイト、シルバーの3色。実売価格は1万5800円（税込）。 「Noend Swing E-toothbrush」 記事のポイント 歯医者が推奨するバス法45度の磨き方を再現した電動歯ブラシ。さらに高周波振動を加えること