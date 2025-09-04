【モデルプレス＝2025/09/04】YouTuberのてんちむが4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】てんちむ、美バストちらりの白ビキニ姿◆てんちむ、タイ旅行での船上ビキニ姿披露てんちむは「コップンカーとサワディーカーで乗り切れたタイ fin.」とタイ旅行を報告。船に乗り、白いビキニ姿で美しいバストやウエストを大胆に披露している。この投稿に、ファンからは「セクシー」「スタイル抜