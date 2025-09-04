映画『Being Mortal（原題）』の撮影中、不適切な行為が指摘されたビル・マーレイ。同作はこれがきっかけとなり、お蔵入りとなってしまったが、ドラマ『マスター・オブ・ゼロ』などで知られる俳優で、同作で長編映画監督としてデビューを果たす予定だったアジズ・アンサリが、沈黙を破った。【写真】数々のコメディ映画に出演「ビル・マーレイ」フォトギャラリーアジズはThe Hollywood Reporterのインタビューで、撮影中に告発