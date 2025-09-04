４日、サスヌゲソ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京9月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため訪中したコンゴ共和国のサスヌゲソ大統領と北京の人民大会堂で会見した。４日、北京の人民大会堂で行われた会見の様子。（北京＝新華社記者／丁林）