シンガー・ソングライターの浜野はるきが、１０日に新曲「ＰｒｅｔｔｉｑｕｅＢｏｍｂ」を配信リリースする。浜野は昨年４月にリリースした「ＰｒｉｎｃｅｓｓＧａＬ」がＴｉｋＴｏｋでバイラルヒット。経済産業省の音楽支援プログラム「ＮｅｗＭｕｓｉｃＡｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ」の採択者の１組に選出されている。新曲「ＰｒｅｔｔｉｑｕｅＢｏｍｂ」は、リキッドアイライナー市場で売上ナンバー１を誇るアイメイ