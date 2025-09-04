４日、トンルン氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京9月4日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は4日午前、2025年上海協力機構（SCO）サミットと中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため訪中したラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席と会見した。４日、トンルン氏と会見する習近平氏。（北京＝新華社