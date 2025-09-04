◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（４日・みずほペイペイ）ソフトバンク・嶺井博希がプロ１２年目で初めて４番で起用された。５月１１日のオリックス戦（京セラＤ）では田嶋から２本塁打を含む３安打を放っていた。今季のソフトバンクの４番を務めたのは山川穂高が６４試合、近藤健介が２８試合、中村晃が２８試合。チームは山川の不振と近藤の左脇腹痛で、４番が固定できない状況。２日のオリックス戦では今宮健太が