各地に断続的な大雨をもたらしている台風15号は、9月4日午後4時現在、宮崎市の南南東の海上を時速25キロで進んでいます。東海地方には、5日の昼過ぎ以降に最接近する見込みです。今回の台風は、近づく前から雨に警戒が必要です。気象台によりますと、台風周辺の湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が不安定になっていて、東海地方でも最接近する前の4日夜はじめごろから5日の昼すぎにかけて「線状降水帯」が発生し