新潟県にある世界遺産「佐渡島の金山」で開催される追悼式について、韓国政府は去年に続き、今年も参加しないと明らかにしました。世界遺産に登録されている新潟県の「佐渡島の金山」の追悼式は、今月13日に行われると見られています。日韓両政府は、追悼の内容について協議してきましたが、韓国外務省の関係者によりますと、今年の式典に韓国政府は参加しないことにしたということです。追悼の辞をめぐり、両政府が朝鮮半島出身者