りそな銀行の岩永省一社長が読売新聞のインタビューに応じ、２０２３年１０月から本格化させたスタートアップ（新興企業）などへの投融資額を２８年度末までに累計１０００億円に拡大する目標を明らかにした。投融資が集まりやすい人工知能（ＡＩ）や半導体分野に限らず、過疎化など社会課題の解決に取り組む企業の成長も資金面で積極的に支援する。目標とする１０００億円の大部分は融資となるが、新興企業に融資するファンド