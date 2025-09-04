パナソニックHDのパビリオン「ノモの国」＝大阪市此花区の夢洲パナソニックホールディングス（HD）は4日、大阪・関西万博のパビリオン「ノモの国」の建築資材を閉幕後に再利用すると発表した。廃棄率は重量ベースで1％程度にする。パソナグループは兵庫県淡路島への移設を公表。持続可能な万博を掲げる中、移設が広がるかどうかが注目を集めそうだ。パナソニックHDは閉幕後、鉄約100トンを自社製品にリサイクルする。照明器具