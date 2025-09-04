気象台は、午後5時47分に、大雨警報（土砂災害）を西都市に発表しました。また洪水警報を高鍋町、美郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・西都市に発表 4日17:47時点南部平野部、北部平野部、北部山沿いでは、土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害4日夜遅くにかけて警戒・