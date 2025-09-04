小説『純喫茶トルンカ』のコミカライズが2025年9月5日（金）発売の月刊誌『GoodsPress』10月号デジタル版にて連載が開始される。 【画像】『純喫茶トルンカ』コミカライズの中身 八木沢里志による原作小説『純喫茶トルンカ』は、静かな喫茶店を舞台に、人と人との出会いや心の交流を描いた文学作品で、2013年の刊行から人気が広まり、2022年には新装版も刊行されたロングセラー作品。国内では世代を超えて愛され続ける