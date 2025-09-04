BONNIE PINKの新曲「Like Gravity」が、10月6日より放送開始されるアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』（テレビ東京ほか）のエンディングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】BONNIE PINKの新曲「Like Gravity」使用のアニメ『ステつよ』メインPV） 赤井まつりによる同名作品を原作とした本アニメは、暗殺者の能力を得た少年 晶が、エルフの少女 アメリアと出会い、真の暗