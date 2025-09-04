香川県東かがわ市は、4日午後5時45分に「高齢者等避難（警戒レベル3）」を出し、早めの避難を促しました。 「高齢者等避難（警戒レベル3）」が出されたのは全域の13472世帯 26927人です。 「高齢者等避難」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです