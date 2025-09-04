連日続く厳しい暑さは昆虫の世界にも影響を及ぼしています。この暑さの中、スズメバチの活動が活発になり、石川県内では駆除の依頼が例年よりも増加しています。業者による巣の駆除作業は増えているようです。スズメバチ特有のマーブル模様。ハチが出入りする穴からは体長2センチほどのコガタスズメバチが顔を覗かせています。牛田和希キャスター「ありますね、庭木に見えるアレがハチの巣ですか？」業者「アレですね。まさにアレ