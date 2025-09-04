名古屋市中村区のジェイアール名古屋タカシマヤで9月4日、東海・北陸のグルメなどを販売するイベントが始まりました。ジェイアール名古屋タカシマヤの「東海・北陸いいもの展」では、石川県珠洲市産の小豆を使ったおはぎなど、2024年に地震や豪雨の被害を受けた能登地方を、食べて応援できる商品も並んでいます。新潟県長岡市の名物の分厚い油揚げや、白エビやノドグロなど北陸の海の幸を詰め込んだ寿司のセット