◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、ツアー５勝の蝉川泰果（アース製薬）が２度の３連続を含む６バーディー、１ボギーの５アンダー６５で長野泰雅（福岡地行）と並び、今季初の首位発進を決めた。細野勇策（三共グループ）、岡田晃平（フリー）が４アンダーの３位。０９、１０年覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は