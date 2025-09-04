◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年9月4日みずほペイペイＤ）ソフトバンクがこの試合に引き分け以上で、日本ハムがロッテに敗れた場合、ついにリーグ優勝マジック「19」が点灯する。ソフトバンクの先発は11勝目をかけた上沢。オリックスは田嶋大。対戦成績はソフトバンクの11勝3敗2分け。