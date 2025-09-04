スタンフォード大学に通う佐々木麟太郎選手の妹で、読売ジャイアンツ女子チームに所属する佐々木秋羽選手が3日、自身のインスタグラムを更新。兄妹共に母校の花巻東高校で合同練習を行ったことを報告しました。秋羽選手は「今となっては貴重な兄との練習時間」と書き出すと「先日、夏のオフを使って地元に帰省した時に兄と母校の花巻東高校のグラウンドで練習を行いました！春から人工芝になったグラウンドで兄と練習。あまりにも