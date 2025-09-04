東方神起のチャンミンが圧巻のスタイルを披露した。【写真】「スタイル最強」“金髪ムキムキ”なチャンミンチャンミンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「香港にはいつか必ず旅行で行ってみたくなりました♡ありがとうございます」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真は、韓国のバラエティ番組『理由のある建築』（MBC、原題）で香港を訪れた際のオフショットだ。写真のチャンミンは、シャツにデニム