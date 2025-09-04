ベースはローンチエディション9月4日、ステランティス・ジャパンはMPVである『シトロエン・ベルランゴ』の特別仕様車『ベルランゴ・マックスBlueHDi XTRグリップコントロールパッケージ』を発売開始した。【画像】シトロエン・ベルランゴに特別仕様『グリップコントロールパッケージ』が登場！全2枚こちらは、昨年10月にベルランゴのフェイスリフトモデル登場に合わせて発売された特別仕様車『ベルランゴ・マックスXTRローンチエ