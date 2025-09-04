狂言師の野村萬斎（59）の長女・TBSの野村彩也子アナウンサー（27）が3日、自身のインスタグラムを更新。モデルの古畑星夏（29）と箱根旅行を楽しむプライベートショットを公開した。【写真】「反則級の可愛さ」あふれる箱根満喫ショットを披露した野村彩也子アナ野村アナは「週末箱根旅」と題し、箱根旅行の様子を投稿。頭にサングラスをかけて白肌まぶしいバカンスショットを披露している。「都会の喧騒から離れて癒されま