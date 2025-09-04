４日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２８４．９２ポイント（１．１２％）安の２５０５８．５１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１２．９３ポイント（１．２５％）安の８９３７．０９ポイントと３日続落した。売買代金は３０２２億３２９０万香港ドル（約５兆７４８４億円）となっている（３日は２６７６億４７５０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継