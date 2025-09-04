7日のフランスG2フォワ賞に出走予定のビザンチンドリーム（牡4＝坂口）が4日、滞在するシャンティイのコワイラフォレ調教場芝周回コースで追い切りを行った。手綱を取った国分優（レースはマーフィー）は「日本でも追い切りに乗っていますが、日本でほとんど仕上がっていたこともあり、馬の感触と状態を確認してほしいということでした。バランスの取り方も思ったより良かったです。動きや雰囲気は変わりなく、いい状態だと思