千葉県市川市のＰＲキャラクターとして大活躍しているのに「非公式」扱いだったコツメカワウソとレッサーパンダについて、市は、名称の公募や商標登録など公式キャラクター化に向けた準備に入ることを決めた。７月に実施したアンケートで、担当者が予想していた以上に、市民に高く評価されていることがわかったためだ。（大和太郎）コツメカワウソとレッサーパンダは、市職員のデザインチームが動植物園の人気動物にちなんでデ