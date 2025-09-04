1879年創業のブルーミングが展開する直営オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」より、ANNA SUIの新作アイテムが登場しました。ラインナップは、普段使いにもお出かけにも便利な保冷・保温バッグと、コンパクトで持ち運びやすいステンレスボトル。ブランドのアイコニックなデザインをまとったアイテムは、季節を問わず活躍し、ギフトにもぴったりです♡ ANNA SUIらしい華やかデザイン 今回の新