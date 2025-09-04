春の新緑や秋の紅葉、冬の雪景色など、季節ごとに違った表情を見せてくれるのも温泉の醍醐味（だいごみ）です。湯けむりの向こうに広がる景色を眺めながら、癒しのひとときを楽しみましょう。All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい栃木県・茨城県の温泉」ランキングを紹介します