『2026ねこのナナちゃん・ポンちゃんカレンダー』（辰巳出版）が9月3日に発売される。 【写真】元保護猫の仲良しコンビ・ナナちゃん＆ポンちゃんを見る 兵庫県神戸市在住のフォトグラファー・habaonekoが日々撮影しつづけている、ともに暮らす猫のナナちゃん＆ポンちゃんのさまざまな瞬間を収めたカレンダー。 茶白のナナちゃんと斜め前髪のポンちゃんは、2匹とも元保護猫であり、相思相愛の仲良しコン