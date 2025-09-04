「磯野大1st写真集 Determination」（KADOKAWA）が12月12日に発売される。また本書の予約受付が9月3日より開始された。 【写真】「磯野大1st写真集 Determination」先行カットを見る 舞台『刀剣乱舞』大典太光世役、ミュージカル「東京リベンジャーズ」半間修二役などで活躍する俳優・磯野大の、自身初となる写真集が発売決定。伊豆諸島でロケを行い、澄んだ海やどこか懐かしい街並みの中で、舞台上とは一味違う