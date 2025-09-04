「2026年版傳谷英里香カレンダー」（株式会社ハゴロモ／9月27日発売）の表紙・中面ビジュアルが9月4日に発表された。 【写真】傳谷英里香、カレンダー中面ビジュアルを見る 女優・傳谷英里香にとって、久しぶりのカレンダーとなる本作。白を基調としたシンプルなデザインの表紙が発表。加えて7-8月と9-10月の中面ビジュアルも初公開。 このたび公開された7-8月の中面ビジュアル、黒色のドレスを身に