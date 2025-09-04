全日本大学野球連盟が一覧を更新全日本大学野球連盟は4日、公式サイトでプロ志望届提出者一覧を更新。東海大の大塚瑠晏内野手、花園大の藤原聡大投手が新たに追加された。東海大の大塚は神奈川・東海大相模高卒。日米大学野球選手権大会の代表にも選ばれた右投左打の内野手。8月31日に沖縄で行われた侍ジャパンU18壮行試合の高校日本代表との対戦では、大学日本代表のメンバーとして「9番・遊撃」で先発出場していた。花園大