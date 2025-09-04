福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）が6日、福岡市の福工大野球場で開幕する。今春全勝で5季連続優勝を果たした九産大では走攻守そろった阿部謙心（4年・九産大九州）が復帰。プロ入りへ猛アピールする。春は右太ももを痛めてシーズン途中で離脱。その悔しさを大学ラストシーズンにぶつける。秋は勝率で順位を決定し、上位3チームが11月の明治神宮大会出場を懸けた全九州大学野球選手権に進出する。◇◇