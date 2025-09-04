中学硬式野球5団体の頂点を決める「3rdエイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ」(西スポWEB OTTO！など後援)の決勝戦(8月29日、神宮)が行われ、東海中央ボーイズ(愛知)がオール岡山ヤング(岡山)を1-0で破り初優勝を飾った。優秀選手賞には近藤駿磨選手(東海中央ボーイズ)、井澤佑馬選手(オール岡山ヤング)、敢闘賞には大澤羅生選手(高崎中央ポニー)、吉住泰親選手(世田谷西リトルシニア)、草野瑠哉選手(