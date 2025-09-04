◆ソフトバンク―オリックス（4日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクは本拠地でオリックスと対戦する。嶺井博希がプロ初となる「4番指名打者」で先発出場。5月11日の同戦では田嶋大樹から2本塁打を放つなど、今季4打数3安打5打点と当たっている。上沢直之が中5日で先発する。【ソフトバンクのオリックス戦スタメン】1中周東佑京2左柳町達3二牧原大成4指嶺井博希5三栗原陵矢6一