東広島市は４日、所有する陸上競技場のネーミングライツを住宅メーカーと締結しました。「愛称は創建ホーム東広島スポーツパークでございます」東広島市とネーミングライツの契約を結んだのは、東広島市に本部機能を置く住宅メーカーの創建ホームです。この契約により、創建ホームは東広島運動公園内にある陸上競技場のネーミングライツを持つこと