日本モーターボート競走会は4日、以下の3競走の開催地と日程を決定、発表した。▽ファン感謝3Days「BOATRACEバトルトーナメント」＝26年10月10〜12日、津▽ボートレースレディースvsルーキーズバトル＝26年7月1〜6日、蒲郡▽同＝27年2月1〜6日、戸田