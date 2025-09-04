中国外務省は、きょう午後の会見で、習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記が会談すると発表しました。「両国関係のほか、ともに関心を持つ問題について深く意見を交わす」と述べたほか、「両国の最高指導者が会談を行うことは重要な意義を持つ」と強調しています。金総書記はきのう、抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードに出席していました。習主席と金総書記が対面で会談するのは、習主席が北朝鮮を訪問した2019年6月以来、6