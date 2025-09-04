記者会見で2026年春闘に向けた抱負を語る、自動車総連の金子晃浩会長＝4日午後、東京都江東区自動車や部品メーカーなどの労働組合でつくる自動車総連の金子晃浩会長は4日、東京都内で記者会見し、2026年春闘について「賃上げの流れを持続可能なものにしなければならない」と抱負を語った。25年春闘では比較可能な1976年以降で過去最高水準の賃上げを実現。米国の高関税政策が逆風となるが、物価上昇が継続する中でさらなる改善を