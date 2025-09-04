航空自衛隊トップの森田雄博航空幕僚長は4日の記者会見で、8月に茨城県沖の太平洋に墜落したF2戦闘機の引き揚げ作業でフライトレコーダー（飛行記録装置）を発見、回収したと明らかにした。今後、データを解析し、事故原因の究明につなげたい考えだ。空自によると、機体は水深200〜300メートルの海底に散らばっている。1日から海中に無人潜水機を投入して捜索を始め、これまでに胴体の一部などを回収。4日午前に飛行記録装置を