2023年、長野県中野市で女性と警察官あわせて4人が殺害された事件で被告の男の裁判員裁判が4日、長野地裁で始まりました。殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは、長野県・中野市の農業・青木政憲被告（34）です。起訴状などによりますと、青木被告は2023年5月25日、散歩中だった近くに住む竹内靖子さんと村上幸枝さんをナイフで突き刺すなどして殺害、さらに通報を受けて駆け付けた中野警察署の池内卓夫さんと玉井良樹さんをハ