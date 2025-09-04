◆競泳日本学生選手権第１日（４日、東京アクアティクスセンター）男子４００メートル個人メドレー決勝が行われ、パリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大２年）が４分７秒２１の自己ベストで連覇を果たした。２０１４年に萩野公介が記録した大会記録（４分９秒６２）も大幅に塗り替えた。「自己ベストをどこまで更新できるか雅目標だった。ずっと（４分）８秒台で止まっていたので、ようやく一歩前進することができた。うれしい