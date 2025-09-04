ＴＢＳの「２０２５年秋の改編説明会」が４日、同局で行われた。ＴＢＳは、?積極的無改編の秋?と題し、ドラマやアニメなど毎クール変わるものは除き、レギュラー番組の強化を図る。同時に１０月スタートの新ドラマの魅力をアピールした。新・火曜ドラマは、夏帆＆竹内涼真がダブル主演する「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。夏帆演じる?恋人ファースト?ゆえに見失ってしまった自分らしさを取り戻したい彼女と、竹内演じる亭