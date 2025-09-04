中大が全日本選手権を制してからわずか９日後の９月２日、秋季リーグ戦が開幕した。開幕は中大と帝京大の１戦。今秋より１８番を背負った中大のエース三浦凌輔（３年＝能代松陽）は、一時逆転を許すも９回５安打１４８球の力投をみせ、４―２で完投勝利をあげた。打線は吉井愛斗（３年＝中越）が、同点打を含む２本の二塁打を放つなど躍動した。第２試合は、国士舘大と東洋大が激突。同点で迎えた９回表、国士舘大の４番・井上