人気歌手レディー・ガガが、のどの異常のため３日の米マイアミ・メイヘム・ボールでの公演開始わずか数分前に中止を決定した。米サイト「ページ・シックス」が３日、報じた。ガガは自身のインスタグラムのストーリーで「みなさん、本当に本当に申し訳ないのですが、今夜のマイアミでのショーを延期しなければなりません」と説明した。リハーサル中は声が「ひどく緊張していた」という。緊急中止の理由についてガガは「私のド