ＤｅＮＡは４日、武田陸玖の登録を外野手から投手に変更すると発表した。これまで投打二刀流としてプレーしていたが、投手に専念することになった。球団を通じ武田は「この度、投手に専念させていただくことになりました。沢山考え、悩みましたが、投手としてチームのために戦いたいと強く思い決断しました。今まで二刀流として応援していただきありがとうございました。これからは投手として必ずチームの力になります。これか