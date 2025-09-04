◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（４日・マツダスタジアム）【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（三）筒香、４（一）ビシエド、５（左）佐野、６（捕）松尾、７（二）知野、８（遊）林、９（投）平良【広島】１（中）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（右）末包、６（二）菊池、７（捕）坂倉、８（三）佐々木、９（投）高