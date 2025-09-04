４日、ディアスカネル氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京9月4日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は4日午前、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため訪中したキューバのディアスカネル共産党第一書記・大統領と北京の人民大会堂で会見した。４日、ディアスカネル氏と会見する習近平氏。（北京＝新華社記者／黄敬文